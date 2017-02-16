Текебаева могут обвинить в «предательстве всего кыргызского народа»

Автор: ИА «24.kg» . 16.02.2017 11:02

Депутат парламента Узарбек Жылкыбаев заинтересовался сегодня на заседании «тайным путешествием» на Кипр лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

«Он рассказал о таинственном имуществе президента Кыргызстана. Но в последние дни в иностранных СМИ появилась информация о том, что Текебаев на Кипре встречался с Бакиевыми. Дайте поручение ГКНБ расследовать этот вопрос», — попросил нардеп.

«Сколько молодых парней было убито по вине Бакиева! И если Текебаев действительно с ним встречался, то это предательство всего кыргызского народа», — добавил Узарбек Жылкыбаев.

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