Автор: ИА «24.kg» . 16.02.2017 11:01

В Кыргызстане идет саботаж в отношении государственного языка. Об этом сегодня в парламенте заявил депутат Омурбек Бабанов.

По его словам, на телеканалах, начиная с ОТРК, нет ни одной программы на кыргызском. «Включил музыкальный канал, и там нет госязыка! При этом уже год мы не можем принять закон, по которому 50 процентов программ должны быть на кыргызском», — возмутился нардеп.

Омурбек Бабанов напомнил, что данный законопроект принят уже во втором чтении. «Необходимо вне очереди внести его в повестку и принять закон», — отметил он.

НАПОМНИМ, Бабанов кыргыз только наполовину, по отцу. Мать у него — курдянка…