В Кыргызстане идет саботаж в отношении государственного языка. Об этом сегодня в парламенте заявил депутат Омурбек Бабанов.
По его словам, на телеканалах, начиная с ОТРК, нет ни одной программы на кыргызском. «Включил музыкальный канал, и там нет госязыка! При этом уже год мы не можем принять закон, по которому 50 процентов программ должны быть на кыргызском», — возмутился нардеп.
Омурбек Бабанов напомнил, что данный законопроект принят уже во втором чтении. «Необходимо вне очереди внести его в повестку и принять закон», — отметил он.
НАПОМНИМ, Бабанов кыргыз только наполовину, по отцу. Мать у него — курдянка…
Это же бизнесмен! Где выгодно, там он будет говорить хоть что. Не удивлюсь, если когда-то представится потомком папы римского и будет продвигать латиницу или итальянский язык.