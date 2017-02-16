Дешевый популизм! Перед выборами Бабанов ратовать за кыргызский языка

Автор: ИА «24.kg» . 16.02.2017 11:01

В Кыргызстане идет саботаж в отношении государственного языка. Об этом сегодня в парламенте заявил депутат Омурбек Бабанов.

По его словам, на телеканалах, начиная с ОТРК, нет ни одной программы на кыргызском. «Включил музыкальный канал, и там нет госязыка! При этом уже год мы не можем принять закон, по которому 50 процентов программ должны быть на кыргызском», — возмутился нардеп.

Омурбек Бабанов напомнил, что данный законопроект принят уже во втором чтении. «Необходимо вне очереди внести его в повестку и принять закон», — отметил он.

НАПОМНИМ, Бабанов кыргыз только наполовину, по отцу. Мать у него — курдянка…

Один комментарий на “Дешевый популизм! Перед выборами Бабанов ратовать за кыргызский языка”

  1. Атеист:
    16.02.2017 в 11:43

    Это же бизнесмен! Где выгодно, там он будет говорить хоть что. Не удивлюсь, если когда-то представится потомком папы римского и будет продвигать латиницу или итальянский язык.

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