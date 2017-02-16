Автор: Админ . 16.02.2017 10:57

В парламенте Кыргызстана вновь подняли вопрос о введении официального перерыва на пятничный намаз. Об этом заявил депутат Тазабек Икрамов. По его словам, в мечетях граждан плохому не научат, только хорошему: уважать родителей, не бросать своих детей. «2017-й объявлен Годом нравственности и культуры. В такой год правительство должно инициировать правильные законы и упразднить те праздники, которые не соответствуют нашим традициям», — сказал Тазабек Икрамов.

Сами праздники, чуждые, на его взгляд, традициям, нардеп не назвал.

Давайте создадим условия для укрепления наших традиций, мы не должны забывать свои нравственные устои. Или мы должны жить, как на Западе, где мужчины и женщины купаются вместе? Тазабек Икрамов

Законопроект об удлинении обеденного перерыва ради пятничного намаза в парламенте обсуждали не раз. Поправки в Трудовой кодекс вносил Тазабек Икрамов. В июне 2016-го профильный комитет ЖК отклонил документ.

НАПОМНИМ, Икрамов — это тот самый депутат, который ранее потребовал заменить руководство лучшей в Бишкеке 61-й школы…