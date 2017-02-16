«В мечетах граждан плохому не научат!» — кыргызский депутат требует узаконить в парламенте пятничный намаз вновь предлагают в Жогорку Кенеше

Автор: Админ . 16.02.2017 10:57

В парламенте Кыргызстана вновь подняли вопрос о введении официального перерыва на пятничный намаз. Об этом заявил депутат Тазабек Икрамов. По его словам, в мечетях граждан плохому не научат, только хорошему: уважать родителей, не бросать своих детей. «2017-й объявлен Годом нравственности и культуры. В такой год правительство должно инициировать правильные законы и упразднить те праздники, которые не соответствуют нашим традициям», — сказал Тазабек Икрамов.

Сами праздники, чуждые, на его взгляд, традициям, нардеп не назвал.

Давайте создадим условия для укрепления наших традиций, мы не должны забывать свои нравственные устои. Или мы должны жить, как на Западе, где мужчины и женщины купаются вместе?

Тазабек Икрамов

Законопроект об удлинении обеденного перерыва ради пятничного намаза в парламенте обсуждали не раз. Поправки в Трудовой кодекс вносил Тазабек Икрамов. В июне 2016-го профильный комитет ЖК отклонил документ.

НАПОМНИМ, Икрамов — это тот самый депутат, который ранее потребовал заменить руководство лучшей в Бишкеке 61-й школы…

Комментарии (3) на “«В мечетах граждан плохому не научат!» — кыргызский депутат требует узаконить в парламенте пятничный намаз вновь предлагают в Жогорку Кенеше”

  1. верующий:
    16.02.2017 в 11:15

    А депутат сам хотя бы знает Бога и соблюдает то что он Говорит? Чти День Господень Субботу,так говорит Господь. А где написано про пятницу?

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    • Да уж:
      16.02.2017 в 11:27

      По конституции, государство светское, когда уже начнут принимать меры к инициаторам антиконституционных законопроектов?
      Не уважительное отношение к конституции, разве не повод для разбирательства в ЖК и не повод для лишения мандата?

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  2. Аноним:
    16.02.2017 в 12:22

    «В мечетах граждан плохому не научат!» но не знаю последний дни СМИ сообщает что основные поток перебежчики стороны ИГИЛ (ДАИШ) от туда и идет лучше построили бы здании для образовании, подняли бы уровень образовании в соответствии. а то вон сколько бородачи ходит без образовании но при этом исправно посещает мечет и агитирует что то о чем даже сами толком не знает что такой ислам, мусульманство и вера к богу.

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