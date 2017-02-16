Автор: По материалам СМИ. 16.02.2017 10:47

Власти Малайзии подтвердили сообщения о смерти старшего брата лидера Северной

Кореи Ким Чен Ына по отцу — Ким Чон Нама. Причины смерти официально не

называются, однако по данным южнокорейских и малайзийских СМИ, 45-летний Ким Чон

Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура.

Источник в правительстве Малайзии

сообщил Би-би-си, что убийство Ким Чон Нама произошло в городе. Сейчас его тело

обследуют эксперты-криминалисты.

Ранее южнокорейский телеканал Chosun

сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом в аэропорту

Куала-Лумпура.

Сообщается, что на него напали две женщины, они смогли

скрыться с места преступления.

Источник Би-би-си, знакомый с семьей

покойного, подтвердил, что причиной смерти Ким Чон Нама стало

отравление.

Ранее глава местного отделения полиции Абдул Азиз Али

сообщил, что в понедельник в аэропорту гражданину Северной Кореи стало плохо,

его повезли в больницу, но по дороге он умер.

Сообщается, что

значительную часть жизни погибший провел вне родины и публично критиковал режим

правящей династии КНДР. Ким Чен Нам и Ким Чен Ын — сыновья экс-лидера КНДР Ким

Чен Ира, скончавшегося в 2011 году, от разных матерей. Ким Чен Нам мог быть

близок со своим дядей — Чан Сон Тхэком, считавшимся вторым человеком в

государстве и казненным по приказу Ким Чен Ына в 2013 году.

Старший сын

Ким Чен Ира считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи.

Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001

году попасть в Японию по поддельному паспорту.