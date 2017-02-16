Власти Малайзии подтвердили сообщения о смерти старшего брата лидера Северной
Кореи Ким Чен Ына по отцу — Ким Чон Нама. Причины смерти официально не
называются, однако по данным южнокорейских и малайзийских СМИ, 45-летний Ким Чон
Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура.
Источник в правительстве Малайзии
сообщил Би-би-си, что убийство Ким Чон Нама произошло в городе. Сейчас его тело
обследуют эксперты-криминалисты.
Ранее южнокорейский телеканал Chosun
сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом в аэропорту
Куала-Лумпура.
Сообщается, что на него напали две женщины, они смогли
скрыться с места преступления.
Источник Би-би-си, знакомый с семьей
покойного, подтвердил, что причиной смерти Ким Чон Нама стало
отравление.
Ранее глава местного отделения полиции Абдул Азиз Али
сообщил, что в понедельник в аэропорту гражданину Северной Кореи стало плохо,
его повезли в больницу, но по дороге он умер.
Сообщается, что
значительную часть жизни погибший провел вне родины и публично критиковал режим
правящей династии КНДР. Ким Чен Нам и Ким Чен Ын — сыновья экс-лидера КНДР Ким
Чен Ира, скончавшегося в 2011 году, от разных матерей. Ким Чен Нам мог быть
близок со своим дядей — Чан Сон Тхэком, считавшимся вторым человеком в
государстве и казненным по приказу Ким Чен Ына в 2013 году.
Старший сын
Ким Чен Ира считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи.
Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001
году попасть в Японию по поддельному паспорту.