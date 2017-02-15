Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 19:00

Полвека назад «вирус любви» заставил будущего главу ЛДПР замахнуться на политический Олимп.

Все знают политика Владимира Жириновского, но мало кто знает его жену, Галину Лебедеву. Между тем, хоть и с перерывами, супруги идут по жизни вместе уже 46 лет. После свадьбы Жириновский пообещал Лебедевой, что она станет женой министра, однако потом решил замахнуться на большее. При этом на высший пост в стране он замахивался целых пять раз, лишь в 2004 году выпустив вместо себя на ринг Олега Малышкина. Однако первой леди свою избранницу он так и не сделал.

Познакомились будущие супруги в 1967 году, на море (совсем как Алексей Навальный с будущей женой Юлей). Оба были студентами – Лебедева училась на биологическом факультете МГУ, а Жириновский осваивал премудрости марксизма-ленинизма в Институте восточных языков. Поженились они в 1971 году. По рассказам Лебедевой, будущий шумный, а порой и буйный, политик тогда был тих и молчалив. Он галантно ухаживал за своей избранницей и даже водил в Большой театр, несмотря на скромное материальное положение. Делая предложение, Жириновский пообещал сделать ее самым счастливым человеком на свете, после свадьбы уточнив, что она будет женой министра.

В 1972 году у них родился сын Игорь (ныне — замспикера Госдумы), но настоящей крепкой семьи у Жириновского не получилось. Он развелся с Галиной Лебедевой в 1978 году, и с тех пор бывшие супруги жили раздельно вплоть до 90-х. При этом развод проходил с колоссальным скандалом из-за дележа квартиры.

Став большим политиком, основатель партии снова решил стать семейным человеком и вернул себе расположение бывшей жены. В 1996 году, в свою «серебряную свадьбу», Владимир и Галина венчались по православному обряду. Несмотря на харизму мужа, Лебедева не оставалась в его тени. Работая в НИИ вирусологии, она добилась значительных успехов на научной ниве, став автором более 50 работ и лауреатом премии имени Ломоносова. При этом Лебедева успевала уделять внимание и делам супруга – сопровождала его в партийных поездках, присутствовала на пресс-конференциях и даже возглавила Ассоциацию содействия депутатской деятельности. Однако живут супруги до сих пор отдельно.

В 2018 году у Жириновского есть еще один шанс сделать Лебедеву не женой министра, а женой президента.