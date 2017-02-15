Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 18:58

Уроженец Мельбурна занял третье место на Олимпийских играх-2012 и завоевал четыре награды на чемпионатах мира, в том числе две золотые.

Известный австралийский спортсмен, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по велоспорту на треке Шейн Перкинс принял решение продолжить свою карьеру в составе сборной России. Об этом он рассказал сегодня, 15 февраля, на личной странице в социальной сети Facebook.

- Федерация велосипедного спорта России дала мне еще одну возможность исполнить мечту о выступлении на Олимпиаде-2020 в Токио, — написал атлет, в конце прошлого года отметивший 30-летний юбилей. — Это особенный момент, так как мой отец (Дэррил Перкинс) соревновался на Играх 1964 года в Токио.

По словам уроженца Мельбурна, он уже сообщил Австралийской федерации велоспорта и получил поддержку со стороны ее руководства.

Генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый в интервью ТАСС подтвердил, что информация о выступлении Шейна за сборную России «не является уткой». При этом, по его словам, «федерация пока воздержится от каких-либо официальных комментариев».

Президент ФВСР Вячеслав Екимов заявил, что она может заняться вопросом получения Перкинсом гражданства РФ после получения от региональной организации соответствующего ходатайства, сообщает РБК.

- Разговоры об этом есть, но активные действия пока федерацией не предприняты, потому что она не несет ответственности за человека, который хочет приехать в Россию, — сказал он. — Грубо говоря, он хочет выступать за Россию, а не за федерацию. Речь идет о столичной организации, которая может его сюда пригласить, оформить, договориться и подписать. Если будет ходатайство, то инициатива должна исходить от организации, которой он будет приносить очки.

Кроме третьего места на Играх в Лондоне Перкинс, специализирующийся в одной из самых престижных трековых дисциплин — спринте (а также в кейрине), четырежды поднимался на пьедестал почета на чемпионатах мира. В его активе — две золотые медали, по одной серебряной и бронзовой. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Шейн не выступал.

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