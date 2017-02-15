Военный вертолет приземлился на автомобильную трассу в Казахстане, чтобы спросить дорогу

Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 18:10
Военный вертолёт приземлился на автомобильной трассе в Актюбинской области Казахстана. Видео снятое очевидцами опубликовано на странице zello Kaz в YouTube. Как отмечается в подписи к видео, это произошло на трассе Актобе-Шымкент возле поселка Карабутак.
На видео видно, как посреди дороги стоит вертолет, перегородив путь фуре. Съемку на телефон вел человек, находившийся в сзади стоящей машины. Из вертолета вылез мужчина в форме, подбежал к фуре и, переговорив с водителем, побежал обратно в кабину. Затем по рации человек из впереди стоящей машины рассказал, что военные заблудились в метель. За кадром по рации разговаривают два дальнобойщика. И один из них, пересказывая беседу с пилотом, объясняет что «мужики заблудились». Как пояснили в Минобороны Казахстана, в соответствии с планом боевой подготовки летный состав армейской авиации выполнял полеты по маршруту с отработкой различных способов навигации и ведения ориентирования на местности (в полете), в том числе при ухудшении метеоусловий, согласно курсу летной подготовки.
«Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи. В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования», — пояснили в ведомстве.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4436
    Евро73.8880
    Российский рубль1.1801
    Казахский тенге0.2145

     

     