Житель Токмака напал на туристов у башни Бурана

Автор: Админ . 15.02.2017 18:09

Задержан подозреваемый в нападении на туристов в районе башни «Бурана» в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, 9 февраля возле города Токмака несколько граждан после осмотра музейного комплекса «Бурана» остановились на обочине.

Как сообщается, в это время к ним подошли двое нетрезвых мужчин азиатской внешности, попытались побить их и отобрать видеокамеру. Когда туристы сели в машину и уехали, злоумышленники на автомашине марки ВАЗ-2109 устроили погоню за ними. После столкновения с авто туристов мужчины быстро скрылись с места ДТП.

Один из пострадавших обратился с заявлением в ОВД Чуйского района с просьбой принять меры в отношении нападавших.

По подозрению в хулиганстве задержан владелец автомашины ВАЗ-2109, 22-летний житель Токмака. Возбуждено уголовное дело по статье 234 (хулиганство) УК КР.