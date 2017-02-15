Друзья, мы начинаем сбор подписей в защиту парка «Слоники» и призываем поддержать нас! Автор: Админ . 15.02.2017 16:40 Друзья, мы начинаем сбор подписей в защиту парка «Слоники» и призываем вас поддержать нас. Необходимо остановить беззаконие и встать на защиту наших прав на зеленый город, город для наших детей! Очередной застройщик, не получив согласия разрешение на строительство и тем более — согласия жителей, вырубил больше 40 деревьев на территории сквера по ул. Токтналиева. Для строительства очередного многоэтажного дома собираются снести детскую и спотривную площадку, которые и так остались единственным местом игр для детей со всего района Ботаника (улицы Айни и Токтоналиева, Джаманбаева, это и частный сектор и больше 10 многоэтажных домов, во дворах которых нет детских площадок!).

Здесь можно подписать петицию:

Организаторы собрания: активные жители домов №30, 24, 26, 18 по ул. Токтоналиева (Душанбинка) и ОФ «Городские инициативы». Контакты: Раушанна (0771560113), Диана (0550049944) На территории сквера — некогда очень зеленого и большого уже полным ходом идет строительство одного дома. второй собираются поставить совсем рядом, без учета градостроительных норм и правил, без учета нагрузки, которую новый дом создаст для инфраструктуры района, и ущерба от потери детской площадки и парка. Участок был отдан в аренду на 49 лет и постановлением №237 мэрии было разрешено строительство жилого дома НО! «без права капитального строительства на территории 0,17 га и с обзательным сохранением зеленых насаждений». Как видим, постановление не выполняется. И мы хотим призвать депутатов БГК, мэра г. Бишкек одуматься и пересмотреть решение градсовета. Нельзя отдавать ВСЕ муниципальные земли под застройку, нельзя уничтожать парки, посаженные более 40 лет назад, нельзя отнимать у детей всего района детскую площадку!Здесь можно подписать петицию: http://bit.ly/2i6zsPn Организаторы собрания: активные жители домов №30, 24, 26, 18 по ул. Токтоналиева (Душанбинка) и ОФ «Городские инициативы». Контакты: Раушанна (0771560113), Диана (0550049944) Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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