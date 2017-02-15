В Таджикистане иностранные инвесторы недовольны высоким налоговым бременем

Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 16:39

Десятки крупных и малых компаний в Таджикистане пожаловались высокопоставленному европейскому дипломату на постоянные проверки и большую налоговую нагрузку. Такая ситуация чревата тем, что многие предприниматели попросту свернут свою деятельность в стране.

«К нам обратились примерно 35 европейских компаний и организаций. Они пожаловались на постоянные проверки финансовых инспекций и большие налоги, а многие предприниматели намерены покинуть таджикский рынок», — сказал Хидоят Бишчевич, глава представительства Европейского Союза в Таджикистане.

Компании Tcell, «Акссесбанк», гостиницы «Серена» и «Шератон», которые несколько лет назад открылись в торжественной обстановке с участием президента страны, сегодня находятся среди тех, кто столкнулся, по их словам, с ежедневными проверками.

Жалобы на нескончаемые проверки и большие налоги в Таджикистане слышны не первый год, однако впервые высокопоставленный европейский дипломат обозначил эту проблему в прессе. Ранее посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов сказал, что представители крупных российских компаний в Таджикистане – «Мегафон», «Билайн» и «Газпромнефть» во время встреч с ним сетуют на высокую налоговую нагрузку, которая затрудняет их деятельность в стране.

На основе индекса Всемирного банка, в 2016 году Таджикистан в рейтинге размера налоговой нагрузки на бизнес находится в последней десятке стран, несмотря на то, что в прошлом году власти сократили перечень и виды налогов. В 2016 году в Таджикистане общая налоговая нагрузка (процент коммерческой прибыли, которая уходит на основные налоги у компании среднего размера) составляла 65%, в то время как в Кыргызстане и Казахстане этот показатель составил всего лишь 29%.

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