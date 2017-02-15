В Узбекистане 14-летний подросток обвиняется в педофилии

Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 16:38

Ученик 9 класса из кишлака Чигатай Каттакурганского района Самаркандской области Узбекистана арестован по обвинению в изнасиловании семилетней девочки. Как сообщают местные СМИ, 14-летний З. Р. был взят под стражу 10 февраля. Сообщается также, что оба – и подозреваемый и жертва – учились в одной школе, № 11.

Как сообщил старший инспектор по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел Каттакурганского района капитан Абдухаким Саттаров, сексуальное насилие произошло 8 февраля.

По словам Саттарова, арестованный подросток завлек в укромное место пришедшую в школу девочку, совершив насилие, он запугал ребенка, запретив ей рассказывать кому-либо о произошедшем. «Сейчас дело всесторонне изучается. Как известно, Зухриддин из числа трудновоспитуемых, родители его находятся на заработках в России, а воспитывался он дедушкой. Девочка сейчас проходит лечение в Каттакурганской районной больнице», – рассказал Саттаров.

Для изучения социальной стороны дела, кроме медицинской комиссии, создана комиссия из представителей общественности, добавил он. Как следует из заключения судебно-медицинской экспертизы Самаркандской области, в результате насилия девочка лишилась девственности и получила неопасные для жизни ранения.

Сейчас в отношении задержанного подростка Каттакурганским УВД возбуждено уголовное дело по статье 118, часть 2 («Изнасилование») Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие. С момента огласки случившегося сотрудники Каттакурганского отдела народного образования начали брать с родителей малолетних детей расписки, что они не будут отпускать их в школу без сопровождения взрослого.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4436
    Евро73.8880
    Российский рубль1.1801
    Казахский тенге0.2145

     

     