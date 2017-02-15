Казахстанский школьник изобрел «умную» тюбетейку для незрячих людей Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 16:32 Необычную тюбетейку, предназначенную для незрячих людей, создал ученик 12-го класса Назарбаев школы Актау Саттигали Жолдасбай, сообщает МИА «Казинформ». Основную деталь молодой разработчик позаимствовал из обычного мобильного телефона. На тюбетейке имеется датчик движения, который даёт сигнал вибромотору – тому, что используется в телефонах. «Когда человек идёт, сенсоры на тюбетейке улавливают преграду впереди и начинают вибрировать, оповещая человека о появлении препятствий. Человек может корректировать своё движение, повернуть, изменить угол направления движения. Проект разработан на микроплате Arduino. Надеюсь, моё изобретение сможет помочь плохо видящим и слепым людям», – рассказал Саттигали Жолдасбай. Сейчас Саттигали Жолдасбай и его одноклассники готовятся к благотворительной ярмарке, где представят работы-картины, нарисованные с помощью гвоздей и ниток. Все вырученные средства школьники направят на лечение больных детей. Среди других проектов школьников – создание умного дома и презентация по альтернативным источникам энергии, а также полезный предмет в виде автоматической поливалки комнатных растений. Своё будущее Саттигали планирует связать с разработками в сфере умных технологий. «Через несколько дней наша школа, как и все другие Назарбаев школы по Казахстану, организует мероприятия в честь пятилетия открытия и представит всё, чего смогла добиться за это время. Что касается Саттигали, это очень перспективный школьник, талантливый, летом он прошёл двухнедельные курсы в Малайзии, а 18 февраля в Астане он будет участвовать в выставке научных проектов, где представит Мангистау», — отметили в пресс-службе Назарбаев интеллектуальной школы. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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