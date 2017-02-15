Пропавших в Кара-Суу 11 депутатов нашли в санатории Таджикистана Автор: АКИpress . 15.02.2017 16:31 Справка Санаторий «Бахористон» открыт в 2011 году и является здравницей Таджикистана. В переводе с таджикского «Бахористон» означает «Царство весны». Зелёная зона здравницы занимает площадь 20 га. На территории санатория имеется четыре жилых корпуса, работающих круглогодично, общей вместимостью 665 человек, 10 коттеджей, летние домики экономного класса, общей вместимостью 98 человек. Turmush - УВД Ошской области проверило информацию о пропаже 11 депутатов местного кенеша в Кара-Суйском районе. Об этом Turmush сообщили в ведомстве. Так, после появления информации о возможной пропаже 11 депутатов местного кенеша Шарк была проведена работа. Но официальных заявлений от родственников не поступало. Со слов родственников, группа депутатов отправилась отдыхать в зону отдыха «Бохористон», расположенную в Таджикистане. «Имеется информация о том, что они вернутся к выборам главы сельской управы, которые запланированы на 16 февраля. Возможно, они прибудут к этой дате», — сообщили в УВД. Некоторые родственники пропавших депутатов высказали мнение, что их отъезд в соседнюю страну может быть связан с выборами главы сельской управы. Аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов говорит, что не в курсе происходящего. «У меня нет информации по этому вопросу. На 16 февраля запланированы выборы главы сельской управы. Я не знаю, пропали они или уехали отдыхать. Я лишь в курсе, что завтра выборы. Все что угодно можно говорить», — сказал он. По словам руководителя проекта по предотвращению конфликтов общественного объединения «Эр айым» Нарынгүл Дүйшөналиевой, выборы главы сельской управы в первый раз не состоялись, так как больше всего было отдано голосов «против всех». «После того, как на 16 февраля были назначены выборы главы сельской управы, 11 депутатов местного кенеша пропали в неизвестном направлении. Родственники депутатов отказались что-либо комментировать, сказав, что ничего не знают. Какие цели они преследуют? Здесь идет политическая игра. Информация о том, что шестеро из них находятся в Таджикистане, подтвердилась. Видимо, их отправили отдыхать в санаторий «Бахористон», чтобы таким образом сорвать выборы. Сотрудники ГКНБ также проводят проверку. Нужно всех доставить обратно и провести выборы. К нам поступила информация, что правоохранительные органы подтвердили данные о том, что группа депутатов местного кенеша находится в санатории», — сказала она. Всего в Шаркском местном кенеше 31 депутат. В новоизбранный состав местного кенеша сельского округа Шарк вошли: 1. Кадиров Адылжан 2. Кадиров Аллаберди 3. Юсупов Абдисалам* 4. Туркменов Бакир 5. Туркменов Жалалдин 6. Беделов Илхам 8. Мамжанов Зафар 9. Мамажанов Абдумажит 10. Жураев Шерзод 11. Садиков Икрам 12. Абзалов Сайдулло 13. Абдурахимов Жалалдин 14. Искендеров Полот 15. Сайидахмедов Махмуд 16. Курбанов Казимжон 17. Аман уулу Алмаз 18. Тагаев Заир 19. Кубанычбеков Азизбек 20. Рыскелдиев Нийеткабыл 21. Кошунбаев Алтынбек 22. Тажибай уулу Нурбек* 23. Вахидов Махаматжан* 24. Аманов Момун* 25. Салиев Арслан* 26. Юлдашев Расул* 27. Алимов Мухамадазиз* 28. Мусаев Хушанбай* 29. Карабаев Исраил* 30. Якубов Дилмурад* 31. Халбердиев Дилшод*. * — депутаты местного кенеша, которые якобы пропали перед выборами местного кенеша. Данные еще одного депутата уточняются. Turmush писал, что в Кара-Суйском районе Ошской области 31 января прошли выборы главы сельской управы Шарк. По словам сотрудников сельской управы, на пост главы сельской управы претендовали два кандидата — Арстанбек Жолдошев и Урайым Калматов. Ранее А.Жолдошев занимал должность главы сельской управы, а У.Калматов — предприниматель. По итогам выборов 13 из 31 депутата проголосовали за кандидатуру А.Жолдошева, а 2 депутата — за У.Калматова и 14 депутатов проголосовали против двух кандидатов. «Также два бюллетеня признаны недействительными. Представители ЦИКа в районе объявили, что два кандидата не прошли и они лишены права участия в следующих выборах главы сельской управы. По закону, если большинство количества голосов будут «против», то выборы считаются несостоявшимися. После того, как председатель сельского кенеша Шарк отправит письмо в ЦИК, они утвердят дату повторных выборов. До выборов и. о. главы сельской управы Шарк назначен А.Жолдошев», — сказал ответственный секретарь сельской управы Адыл Тургунов. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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