Автор: Админ . 15.02.2017 16:27

Более двух миллионов сомов требовали преступники у жителя Баткена. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, завершилась спецоперация по задержанию лиц, занимающихся вымогательством и похищением людей.

В ходе проверки оперативной информации было установлено, что в течение трех месяцев неизвестные требовали от баткенца отдать деньги.

Злоумышленники действовали якобы от лица, отбывающего наказание за преступление.

В очередной раз приехав к своей жертве, преступники усадили его в машину и увезли.

Баткенец вместо денег согласился отдать преступникам свою машину «Мерседес».

При передаче иномарки сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью совместно с бойцами спецназа начали операцию по задержанию преступников.

В МВД уточняют, что при задержании преступники оказали сопротивление. Сотрудники милиции произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Личности четверых задержанных установлены, ими оказались трое жителей Оша и житель Баткенской области.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.