Люди требуют отставки министра здравоохранения и призывают разобраться с ним генпрокуратуру

Автор: ИА «24.kg» . 15.02.2017 14:27

Мы требуем, чтобы министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев ушел в отставку», — заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» представительОО «Антикоррупционный общественный совет» Кубанычбек Шаршембаев.

По его словам, от пациентов поступают жалобы. «Деятельность главы Минздрава изучают в парламенте. Но до логического конца довести эти проверки не могут. В госорганах повальная круговая порука. Люди пишут жалобы вплоть до президента, но бесполезно», — сказал Кубанычбек Шаршембаев.

Он отметил, что на Талантбека Батыралиева жаловался коллектив Центра семейной медицины Кочкорского района Нарынской области. «Главврача ЦСМ вынудили написать заявление об уходе с работы, а на его место Батыралиев назначил некомпетентного человека, который никогда не работал в системе здравоохранения, а только на частных предприятиях. Двести человек писали президенту, не добившись правды в нижестоящих инстанциях. А аппарат президента отправляет жалобу обратно министру здравоохранения. Как это так?» — задался вопросом представитель ОО.

«Мы надеемся, что Генпрокуратура рассмотрит этот вопрос и примет меры. Кадровая чехарда в системе здравоохранения есть и в других районах. Гульмиру Шакирову, не имеющую медобразования, назначили на должность директора Департамента лекарственного обеспечения (ДЛО). Сам министр писал представление на нее. Кроме того, он назначил на должность заместителя директора Департамента профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора Кубана Кундашева, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Люди говорят, что это племянник министра», — добавил Кубанычбек Шаршембаев.

«Еще одну чиновницу из ДЛО — Джаныл Джусупову — обвинили в незаконной выдаче разрешительных документов. Но она спокойно продолжает работать на своем месте. Мы считаем, что Талантбек Батыралиев недостоин занимать такую ответственную должность», — резюмировал он.

Один комментарий на “Люди требуют отставки министра здравоохранения и призывают разобраться с ним генпрокуратуру”

  1. Жантай:
    15.02.2017 в 16:55

    Выходцы «оттуда» все такие. За пул мать родную продадут. Он не врач, а рвач.

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