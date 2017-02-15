«Старшее поколение кыргызстанцев, страдающих диабетом, просто бросили умирать. Второй тип этого заболевания в основном встречается у пожилых граждан, у которых маленькая пенсия и которые еле-еле выживают», — заявила сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» представитель Бишкекского диабетического общества Любовь Смирнова.
По ее словам, закон о диабете приняли в 2006 году. «Согласно ему лечение как инсулином, так и таблетками должно быть бесплатным, а также все аппараты для измерения, шприцы и другое. Закон этот никто не отменял, но его не исполняют», — сказала Любовь Смирнова.
«По программе госгарантий закупают только самые дешевые таблетки, и то в ограниченном количестве. Диабетики второго типа вообще не получают таблетки на протяжении двух лет. По закону бесплатно должны выдавать и тест-полоски для определения уровня сахара в крови. Долгое время их не было. Сделали компенсацию всего по 8 сомов, хотя одна такая полоска стоит 25 сомов. А инсулинозависимым людям нужно проверять уровень сахара пять раз в день», — посетовала она.
«На парламентских слушаниях обещали принять меры. Больше года прошло, а стало еще хуже», — добавила Любовь Смирнова.
Смирнова забыла сказать, что многие пациенты со 2-м типом диабета должны получать инсулины. Без них стариков ждёт мучительная смерть.
О чем вы говорите!!!
2 тип диабета…Тут с 1ым типом БЕДА! — инсулинзависимые диабетики не получают инсулин!!
Уже третий год не выдают нужные инсулины. И никто даже не шевелится.
И не надо говорить- что вы выдаете хумулины- а мы не можем на нем идти, на простых инсулинах- если вы на них сидите больше 10 лет- сахара прыгают! Вы поспрашивайте у диабетиков на каком инсулине они идут лучше- вам ответят что это Хумалог и Лантус! Не зря ведь в мире все время все это усовершенствуется
Но у нас даже купить негде! Только везти с России, поскольку там дешевле всего инсулины.
Хотя сейчас некоторые аптеки стали завозить. Но для примера- в Москве Лантус стоит упаковка-5 шприц ручек- 3 800 руб., а у нас такая же от 6 000 сом!
А у кого нет денег??
А кроме инсулинов сколько надо препаратов- потому что чем больше стаж диабета , тем сложнее осложнения. А никому до этого нет дела!
Про тест полоски вообще молчу. В аптеках их полно — но стоимость зашкаливает!
Одна упаковка- 50 штук(акку чек +) стоит от 1 200 сом до 1 350 сом!!
Этой упаковки хватает на полмесяца. В месяц нужно две!
В том же Кордае- 25 км от Бишкека- диабетикам выдают эти тест полоски по 2 коробочки в месяц бесплатно.
Пусть выдадут статистику- сколько у нас диабетиков и 1 типа и 2го — вот все это количество человек Минздрав вместе с Правительством бросили на произвол судьбы! Бросили умирать!
Единственная моя мечта- чтобы у всех сотрудников Минздрава и у сотрудников Правительства, которые должны отвечать за эти вещи- начался диабет исключительно 1 типа!!! И не было инсулина! И чтобы все препараты , которые нужны- они бы искали по всему свету!!
Знаю что модераторы не пропустят мое сообщение- но накипело честное слово! Только и трепятся все языками, делают умные лица, важно раздувают щеки и ноздри- а с каждым годом все хуже и хуже становится!!