Автор: ИА «24.kg» . 15.02.2017 14:25

В Бишкеке на детской площадке в парке «Слоники» начались строительные работы. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

По их словам, с 22 декабря чиновники отвечали на многочисленные письма бишкекчан, что парк не тронут. Однако сегодня приехала техника, началась установка столбов. «Слоников» хотят демонтировать.

Застройщик уверяет, что у него есть утвержденный план работ, несмотря на то, что дело находится в суде. По данным Бишкекглавархитектуры, разрешения на строительно-монтажные работы и вырубку деревьев в парке не выдавались. В настоящее время вопрос законности предоставления земельного участка рассматривается в столичной прокуратуре.

Ранее мэр Бишкека Албек Ибраимов заявил, что стройки на месте «Слоников» не будет.

В столичном муниципалитете пока не комментируют действия застройщика.