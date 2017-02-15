В ГКНБ выяснили, кто сообщил о бомбе в «Космопарке»

Автор: Админ . 15.02.2017 09:47

«Телефонным террористом», сообщившем о заложенной бомбе, оказался охранник «Космопарка». Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГКНБ.

Отмечено, что в правоохранительные органы о бомбе сообщил охранник развлекательного центра. Его допросили, но подробности беседы не разглашаются.

Информация проверяется. В ГКНБ пока не могут сказать, был это намеренный ложный звонок либо охранник принял какой-то предмет за взрывное устройство.

Напомним, накануне вечером поступило сообщение, что в «Космопарке» заложена бомба. Саперы устройство не нашли.