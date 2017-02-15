Жительница Актау обратилась в прокуратуру, чтобы «воскреснуть» Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 09:27 Жительницу Актау Алию Бижанову «похоронили» при жизни, пишет «Лада».

Алия Бижанова на протяжении нескольких лет не могла понять, почему ее без объяснений не поставили в очередь на жилье и ее пенсионные отчисления возвращают работодателю. Но она не предавала этому особого значения, пока однажды знакомый сотрудник органов не сообщил ей, что с 2011 года она числится умершей.

«Я обратилась в городской ЦОН, откуда меня направили в загс Мунайлинского района, где на мое имя и было оформлено свидетельство о смерти. Там мне вообще ничего не объяснили и направили обратно в ЦОН. Получается замкнутый круг какой-то. Больше всего меня поражает то, что в 2012 году я поменяла удостоверение личности. И мне его выдали, при том, что я, оказывается, уже год как числюсь мертвой», — рассказывает Бижанова.

Из-за «безвременной кончины» Алия Бижанова не может устроиться на работу, встать в очередь на квартиру и получать пособия на ребенка.

«При подаче документов в базе я прохожу со штампом «умершая». В ходе выяснения данного вопроса мне пояснили, что умершей меня зарегистрировали по ошибке, однако исправлять свои ошибки в государственных органах никто не хочет», — говорит женщина.

На прошлой неделе, не добившись результатов в организациях, зачисливших женщину в категорию «умерших», Алия Бижанова написала заявление в прокуратуру Мангистауской области.

В декабре 2016 года похожие случаи произошли в Алматы и Семее. Жительница южной столицы Олеся Харитонова «умерла» из-за острой сердечной недостаточности в 2004 году. Наследство получила ее сестра. По словам родственников, Харитонова ушла из дома в 1999 году и с тех пор никто не знал, жива ли она.

Житель Семея в декабре 2016 года случайно узнал, что он числится умершим, когда пошел на прием к врачу. Ему пришлось в суде доказывать, что он жив. Все произошло из-за того, что в морге перепутали двух людей: его полная тезка умер 24 июля 2015 года в Костанайской области, правда, он был на три года младше семейчанина. После жалоб мужчины в Генеральную прокуратуру к дисциплинарной ответственности были привлечены два сотрудника патологоанатомического бюро. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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