Кто в Европе вызвался противостоять мигрантам Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 09:26 Отряды народных дружинников, организованные в европейских приграничных

поселениях для поиска и захвата нелегально пересекающих европейские границы

беженцев, один за другим появлялись с начала прошлого года. Несмотря на то что

миграционный поток из стран Ближнего и Среднего Востока стал снижаться,

«ополченцы» успели отличиться и даже прославиться благодаря нескольким громким

акциям. После закрытия так называемого балканского маршрута дружинники поутихли,

однако расходиться по домам не спешили. В тонкостях движения «антимигрантского

сопротивления» разбиралась «Лента.ру». http://maxala.org/socium/49547-kto-v-evrope-vyzvalsya-protivostoyat-migrantam.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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