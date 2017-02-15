Кто в Европе вызвался противостоять мигрантам

Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 09:26

Отряды народных дружинников, организованные в европейских приграничных
поселениях для поиска и захвата нелегально пересекающих европейские границы
беженцев, один за другим появлялись с начала прошлого года. Несмотря на то что
миграционный поток из стран Ближнего и Среднего Востока стал снижаться,
«ополченцы» успели отличиться и даже прославиться благодаря нескольким громким
акциям. После закрытия так называемого балканского маршрута дружинники поутихли,
однако расходиться по домам не спешили. В тонкостях движения «антимигрантского
сопротивления» разбиралась «Лента.ру».

http://maxala.org/socium/49547-kto-v-evrope-vyzvalsya-protivostoyat-migrantam.html

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