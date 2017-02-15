Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 08:59

В Москве кражи в квартирах мигрантов стали нормальным явлением. В социальных

сетях много фотографий людей, которые воровали вещи, деньги и одежду у своих

соотечественников. Из-за боязни проверки документов потерпевшие не спешат

обращаться в местную полицию.

Гульмира, которая второй год вместе с

семьей живет в Москве, два раза стала жертвой квартирных краж. Они снимают

трехкомнатную квартиру, одну комнату занимает ее семья, остальные они сдают

своим соотечественникам. Недавно молодая пара кыргызстанцев пришла посмотреть

квартиру, однако после их ухода Гульмира обнаружила, что они украли дорогие

мобильные телефоны:

- Они посмотрели квартиру. Парень сказал, что он

стоматолог, а то, что сказала девушка, я даже не помню. Говорили, что будут жить

втроем, а вещи скоро привезет таксист. Я попросила их посидеть, сама зашла на

кухню. Потом мне позвонили, я поговорила. Вернувшись, я никого не

обнаружила.

Найти квартиру в Москве, которая расположена недалеко от

работы, для мигрантов является проблемой.

Мигранты говорят, что в

воровстве замечены также некоторые молодые девушки, но это уже не удивляет. В

социальной сети «Одноклассники» создана специальная группа, где размещены

фотографии и фамилии квартирных воров.

В представительстве МВД

Кыргызстана в России сообщили, что установлены личности подозреваемых, они

находятся в розыске.

Чынгыз Кудаяров работает в одном из ресторанов

Москвы. Говорит, что у него и его жены украли накопленные деньги. Он подозревает

квартирантов, с которыми снимал жилье. По его словам, он нашел родителей воров в

Кыргызстане, но вернуть ворованное не получается. Сложнее всего ему пришлось при

восстановлении паспорта:

- Мы жили вместе. Это 23-летний парень по имени

Улан из Ноокатского района Ошской области. Мы с супругой собрали 203 тысячи

рублей, чтобы отправить их домой. Деньги спрятали среди одежды. Он украл деньги

вместе с сумкой, где лежал паспорт. Через месяц он писал разные сообщения. Мы

слышали, что он находится в Екатеринбурге, потом в Туле. Вернувшись в

Кыргызстан, я поехал к его родителям. Сначала отец жалобно просил не писать

заявление в полицию, потом сказал: «Находите и делайте с ним, что хотите».

В России работает около 600 тысяч граждан Кыргызстана, больше

половины из них находится в Москве и Московской области.

Как правило, в

Москве за съем квартиры требуют предоплату за несколько месяцев вперед, поэтому

соотечественники собирают с человека примерно по 4-5 тысяч рублей. Есть

квартиры-гостиницы, которые сдают места посуточно для тех, кому по работе

приходится часто менять место. Как правило, они работают незаконно. В связи с

этим правонарушения среди мигрантов остаются в тени.

Азаттык