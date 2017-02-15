Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 08:56

С нового года в Кыргызстане усилилась политическая активность. Три политика

объявили себя кандидатами на президентскую должность. Параллельно собрались

лидеры политических партий страны, начав действия по недопущению президентской

«операции преемник» на предстоящих выборах.

«Слова о том, что «операции

преемник» не будет, — это утопия. Такова природа власти. Уходящая власть

старается провести силу, которая будет ей подходить, продолжит ее традиции, не

будет проводить ревизию. Возможно, если вы были бы во власти, то сделали то же

самое. Есть два пути: первое – сильное гражданское общество. В Южной Корее и

Франции скоро состоятся выборы. Но еще до выборов народ просеет через сито и

вынудит отдельных людей отказаться», — сказал на сегодняшнем форуме депутат

Каныбек Иманалиев.

Но именно в вопросе преемника заметна разница позиций

и мнений во многих моментах политических партий. Лидер партии «Ата-Журт»

Камчыбек Ташиев призвал проявлять осторожность в вопросе преемника:

«Вот

вы выступаете против преемника. Преемник может быть разным. Давайте это тоже

уточним. Если завтра Алмаз Шаршенович выступит и скажет: «Уважаемые родичи, я

видел и хорошее, и плохое, посмотрел, что было и будет. Давайте сделаем

преемником Омурбека Чиркешовича, все его изберем», — тогда почему мы должны

выступать против? Или скажет иначе: «Уважаемые родители, наилучшим оказался

Адахан Кимсанбаевич, давайте сделаем его преемником», — и тогда мы должны

выступать против? Поэтому, уважаемые родичи, мы должны проявлять осторожное

отношение к преемнику».

Хотя приведение Камчыбеком Ташиевым в качестве

примера Текебаева и Мадумарова больше напоминала шутку, тем не менее было видно,

что в этом вопросе у каждой политической силы есть свой план

действий.

Срок действия полномочий президента Алмазбека Атамбаева

истекает в этом году. Глава государства постоянно говорит, что следующего

президента должен избирать народ и что для этого будут созданы все условия. Но

политические силы страны не верят этим словам президента, поэтому выставляют

требование срочного изменения избирательной системы в стране. В частности,

считают, что необходимо отказаться от автоматически учитывающих урн, позволяющие

подкорректировать итоги голосования в соответствии с интересами власти. Но и в

этом вопросе мнение политиков тоже разнятся.

«Правильно. В сегодняшней

системе есть недостатки, но мы должны двигаться вперед, не отказываясь от нее.

Здесь политика, чтобы могли объединиться вокруг таких идей, как сохранение

Конституции, недопущение узурпации, чистое проведения выборов и недопущение

«операции преемник», — отметил лидер партии «Ата Мекен» Омурбек

Текебаев.

Кстати, были приглашены на сегодняшний форум, но не явились

заявившие о своем участии на президентских выборах Темир Сариев, Бакыт Торобаев

и Омурбек Бабанов. Ряд аналитиков рассматривает это как свидетельство того, что

указанные политики ищут самостоятельный путь, предпочитая его объединению с

другими.

Источник: Кыргызская служба Би Би Си