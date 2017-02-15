Совет улемов Таджикистана, считает, что День святого Валентина противоречит исламу.
«Совет улемов Таджикистана не рекомендует таджикской молодежи отмечать День святого Валентина – праздник всех влюбленных, поскольку он противоречит исламу», — отмечается в «рекомендации» на сайте совета улемов в рубрике «Вопросы-ответы».
В частности отмечается, что шариат запрещает интимные связи без никоха — обряда бракосочетания. «С точки зрения религии, чистая и истинная любовь происходит между людьми только после заключения брачного союза, основами которого являются доброта и любовь, милосердие и чувство ответственности», — отмечается на сайте Совета улемов.
При этом, Совет улемов напоминает таджикистанцам, что в исламе есть только два праздника — Иди Рамазан и Иди Курбон.
«Согласно Шариату, если человек не грешит, то каждый день для него является праздником», - отмечает совет улемов.