День святого Валентина противоречит исламу, — Совет улемов Таджикистана Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 08:54 Совет улемов Таджикистана, считает, что День святого Валентина противоречит исламу.

«Совет улемов Таджикистана не рекомендует таджикской молодежи отмечать День святого Валентина – праздник всех влюбленных, поскольку он противоречит исламу», — отмечается в «рекомендации» на сайте совета улемов в рубрике «Вопросы-ответы».

В частности отмечается, что шариат запрещает интимные связи без никоха — обряда бракосочетания. «С точки зрения религии, чистая и истинная любовь происходит между людьми только после заключения брачного союза, основами которого являются доброта и любовь, милосердие и чувство ответственности», — отмечается на сайте Совета улемов.

При этом, Совет улемов напоминает таджикистанцам, что в исламе есть только два праздника — Иди Рамазан и Иди Курбон.

«Согласно Шариату, если человек не грешит, то каждый день для него является праздником», - отмечает совет улемов. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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