День святого Валентина противоречит исламу, — Совет улемов Таджикистана

Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 08:54

Совет улемов Таджикистана, считает, что День святого Валентина противоречит исламу.
«Совет улемов Таджикистана не рекомендует таджикской молодежи отмечать День святого Валентина – праздник всех влюбленных, поскольку он противоречит исламу», — отмечается в «рекомендации» на сайте совета улемов в рубрике «Вопросы-ответы».
В частности отмечается,  что  шариат  запрещает интимные связи без никоха — обряда бракосочетания. «С точки зрения религии,  чистая и истинная любовь происходит между людьми только после заключения брачного союза, основами которого являются доброта и любовь, милосердие и чувство ответственности», — отмечается на сайте Совета улемов.
При этом, Совет улемов напоминает таджикистанцам, что в исламе есть  только два праздника — Иди Рамазан и Иди Курбон.
«Согласно Шариату, если человек не грешит, то каждый день для него является праздником», -  отмечает  совет улемов.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4436
    Евро73.8880
    Российский рубль1.1801
    Казахский тенге0.2145

     

     