Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 08:49

Ненамного отстало от показателя нынешнего главы государства время, когда страной руководил Леонид Брежнев, — 29 процентов.

Более тридцати процентов жителей Российской Федерации считают период правления Владимира Путина лучшей эпохой в новейшей истории страны. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного организацией «Левада-Центр» к 100-летию Февральской революции 1917 года.

При этом серьезную конкуренцию периоду правления нынешнему лидеру государства составляет эра, когда во главе страны (тогда — Советского Союза) находился Леонид Брежнев. Ее считают лучшей 29% опрошенных. По шесть процентов респондентов считают, что лучшим временем для России был период до революции 1917 года и эпоха Иосифа Сталина.

А вот наименее популярными среди россиян оказались времена перестройки Михаила Горбачева и период правления Бориса Ельцина. Их признали лучшим временем только два и один процент опрошенных соответственно.

Любопытно, что за последние пять лет число граждан, которые полагают, что крушение монархии привело к утрате Россией национального и государственного величия, снизилось с 25 до 21%. Процент же тех, кто считает крушение царского режима прогрессивным шагом в истории страны, наоборот, увеличился с 9 до 13 процентов.

С февраля 2012 года, когда был проведен предыдущий опрос, на 5% увеличилось число тех людей, кто считает Февральскую революцию этапом на пути к Октябрьской революции и созданию СССР (32 против 27 процентов пять лет назад). А 19% (против 24-х процентов в 2012-м) респондентов заявили о том, что события столетней давности ослабили Россию, привели к октябрьскому перевороту и крушению страны.

Ранее в результате опроса, проведенного в США, стало известно, что 22% жителей этой страны считают Россию врагом.