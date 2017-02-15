Эпоху правления Путина почти треть россиян назвала лучшим периодом в истории страны

Автор: По материалам СМИ. 15.02.2017 08:49

Ненамного отстало от показателя нынешнего главы государства время, когда страной руководил Леонид Брежнев, — 29 процентов.

Более тридцати процентов жителей Российской Федерации считают период правления Владимира Путина лучшей эпохой в новейшей истории страны. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного организацией «Левада-Центр» к 100-летию Февральской революции 1917 года.

При этом серьезную конкуренцию периоду правления нынешнему лидеру государства составляет эра, когда во главе страны (тогда — Советского Союза) находился Леонид Брежнев. Ее считают лучшей 29% опрошенных. По шесть процентов респондентов считают, что лучшим временем для России был период до революции 1917 года и эпоха Иосифа Сталина.

А вот наименее популярными среди россиян оказались времена перестройки Михаила Горбачева и период правления Бориса Ельцина. Их признали лучшим временем только два и один процент опрошенных соответственно.

Любопытно, что за последние пять лет число граждан, которые полагают, что крушение монархии привело к утрате Россией национального и государственного величия, снизилось с 25 до 21%. Процент же тех, кто считает крушение царского режима прогрессивным шагом в истории страны, наоборот, увеличился с 9 до 13 процентов.

С февраля 2012 года, когда был проведен предыдущий опрос, на 5% увеличилось число тех людей, кто считает Февральскую революцию этапом на пути к Октябрьской революции и созданию СССР (32 против 27 процентов пять лет назад). А 19% (против 24-х процентов в 2012-м) респондентов заявили о том, что события столетней давности ослабили Россию, привели к октябрьскому перевороту и крушению страны.

Ранее в результате опроса, проведенного в США, стало известно, что 22% жителей этой страны считают Россию врагом.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4436
    Евро73.8880
    Российский рубль1.1801
    Казахский тенге0.2145

     

     