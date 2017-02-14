Цена на газ в странах ЕАЭС должна быть равнодоходной

Представители государственных органов и крупнейших нефтегазовых компаний Евразийского экономического союза выступили за установление равнодоходных цен на газ в странах объединения. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Отмечается, что в рамках формирования общего рынка газа необходимо признать целесообразным переход к равнодоходным ценам на территориях стран союза. Кроме того, требуется создать межгосударственную биржу ЕАЭС, на которой можно будет торговать в рамках общего рынка газа.
Критерием поддержания рыночной цены в странах союза будет считаться предоставление сторонами национальных нормативных правовых актов, предусматривающих как государственное регулирование с обеспечением минимальной нормы рентабельности, так и прекращение государственного регулирования при продаже природного газа на внутреннем рынке.
НАПОМНИМ, для сравнения. Цена за 1 тыс. куб. для российских стекольных заводов составляет $55. Для стекольного завода Интергласс она установлена в $270. При этом входящая цена из Казахастана составляет $150, а остальное Газпром-Кыргызстан накручивает просто так, потому что монополист.
Вывод напрашивается сам собой…