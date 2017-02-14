Автор: Админ . 14.02.2017 18:40

В День всех влюбленных связали себя узами брака 175 пар в Кыргызстане. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба (ГРС).

По данным автоматизированной информационной системы «ЗАГС» (АИС) Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС, 14 февраля текущего года 17 пар из 175 зарегистрированных узаконили свои отношения в Бишкеке.

Уточняется, что по республике за 2016 год зарегистрировано 48 тысяч 936 браков. За аналогичный период 2015 года данный показатель составлял 51 тысячу 858 браков, что на 2 тысячи 922 больше, чем за 2016 год.