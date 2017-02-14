Автор: Админ . 14.02.2017 18:38

Депутаты ЖК КР 18 января 2017 года большинством голосов поддержали инициативу депутата фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева, о создании временной депутатской комиссии, по расследованию фактов продажи, конфискованного имущества Максима Бакиева и его соратников.

На заседании этой комиссии 31 января раскрылся факт продажи, арестованного имущества Максима Бакиева и его приближенных, земельного участка по адресу: г. Бишкек ул. Скрябина с площадью 1,28 гектаров.

Несмотря на судебные определения и решения генпрокуратуры, о наложенном аресте на этот объект, ГРС КР под начальством Тайырбека Сарпашева, узаконивает куплю-продажу этого земельного участка.

В правительственном часе ЖК КР 2февраля лидер фракции «РАЖ» Омурбек Бабанов, угрожая отставкой Правительства, требовал отзыва и спикера парламента Чыныбая Турсунбекова. И для солидности и серьезности политического поступка зачитал с главной трибуны законодательного собрания решение фракции «РАЖ» об отзыве главы ЖК КР.

А буквально на следующий день лидер фракции «РАЖ» Омурбек Бабанов и спикер парламента Чыныбай Турсунбеков на пресс-конференции объяснились в «политической любви» и на этом якобы закончился парламентский кризис.

Правительственный кризис, о решении вотума недоверия целому кабинету министров, быстро уменьшился до размера начальника ГРС. Лидер фракции «РАЖ» заявил, что когда хотели принять решение об отставке исполнительного органа, они имели в виду только Тайырбека Сарпашева. Ловкий комбинатор молниеносно перехватил инициативу у членов временной депутатской комиссии. Здесь множество вопросов, начиная со скакуна, уплаты налогов, поставок ГСМ и кончая президентских выборов.

Генеральная прокуратура КР 9 февраля направила премьер-министру КР Сооронбаю Жээнбекову официальное представление об освобождении от занимаемой должности директора ГРС Тайырбека Сарпашева. В акте прокурорского реагирования четко указаны факты нарушений ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей руководителя ГРС, допущены правонарушения, предусмотренного п.4 статьи 14 Закона КР «О противодействии коррупции».

В тот же день, по данному факту главным надзорным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного статьями 304, 315, 326, 350 Уголовного кодекса КР.

Глава исполнительного органа Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей комиссии для рассмотрения представления генпрокуратуры об освобождении от должности директора ГРС Тайырбека Сарпашева. Комиссии поручено в месячный срок изучить представление и внести предложения ему.

В состав межведомственной рабочей комиссии вошли государственные органы, кроме представителей главного надзорного ведомства.

Директор ГРС Тайырбек Сарпашев 13 февраля написал заявление о временном отстранении от занимаемой должности.

Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков подписывает другое распоряжение об освобождении от должности директора ГРС Сарпашева Тайырбека Дуйшекеевича, на период работы межведомственной рабочей комиссии, согласно поданному им заявлению.

Глава кабинета министров должен был при подписании этого распоряжение, об освобождении от должности директора ГРС, основываться на официальном представлении генеральной прокуратуры КР, а не согласно поданному заявлению Тайырбека Сарпашева.

Хотелось, напомнить документы о деятельности фирмы «Градиент» из здании генеральной прокуратуры КР в здание ЖК КР так и не смогли доставить.

После месячного изучения представления генпрокуратуры межведомственная рабочая комиссия внесет предложения премьер-министру. И в любом случае глава правительства должен будет обратиться в главный надзорный орган по вопросу соблюдения законности. Другого варианта просто не существует.

В этом случае возникает главный вопрос: кого приносить в жертву политической интриги?

Либо генерального прокурора, которая должна охранять и соблюдать неукоснительные выполнения Конституции и законов КР.

Либо начальника ГРС, который очень нужен, для проведения «чистых, прозрачных» выборов президента КР.

На замену главной прокурорши страны готов, говорят, ректор КГЮА.

А в парламент придет находящийся в долгом ожидании кандидат под № 50 из списка партии «СДПК — главный водила и бесценный советник всех времен и народов КР.

Расул Умбеталиев