Омурбек Текебаев вызван на допрос в Генпрокуратуру. Об этом лидер «Ата Мекена» сообщил журналистам.
По его словам, допрос состоится завтра, 15 февраля. Однако Омурбек Текебаев не пойдет к прокурорам, объяснив это занятостью.
«В этот день я участвую в конференции», — отметил он.
Ранее депутат парламента заявил, что летал на Кипр, где якобы нашел бизнес президента Кыргызстана.
По словам Омурбека Текебаева, на Кипре много оффшоров и он нашел подтверждение об имуществе Алмазбека Атамбаева там.
Реакция главы государства последовала незамедлительно. Через несколько часов после заявления депутата Алмазбек Атамбаев поручил Генпрокуратуре проверить данные, распространенные Текебаевым в СМИ.
От РЕДАКЦИИ
Видимо, он этого и добивался! Теперь будет устраивать шоу из допроса и орать о преследовании по политическим мотивам….
Пяток месяцев назад готовился к аресту и ходил в спортивном костюме.
Нынче забыл про это и увлёкся публицистикой? Нет, доставай свой Адидас по новой, а шнурки дома оставь. Не нужно их брать, на липучке тапочки бери.
а может один шнурок затарить на всякий случай ))