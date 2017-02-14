Текебаев вызван на допрос в Генпрокуратуру

Автор: ИА «24.kg» . 14.02.2017 15:50

Омурбек Текебаев вызван на допрос в Генпрокуратуру. Об этом лидер «Ата Мекена» сообщил журналистам.

По его словам, допрос состоится завтра, 15 февраля. Однако Омурбек Текебаев не пойдет к прокурорам, объяснив это занятостью.

«В этот день я участвую в конференции», — отметил он.

Ранее депутат парламента заявил, что летал на Кипр, где якобы нашел бизнес президента Кыргызстана.

По словам Омурбека Текебаева, на Кипре много оффшоров и он нашел подтверждение об имуществе Алмазбека Атамбаева там.

Реакция главы государства последовала незамедлительно. Через несколько часов после заявления депутата Алмазбек Атамбаев поручил Генпрокуратуре проверить данные, распространенные Текебаевым в СМИ.

От РЕДАКЦИИ

Видимо, он этого и добивался! Теперь будет устраивать шоу из допроса и орать о преследовании по политическим мотивам….

Комментарии (2) на “Текебаев вызван на допрос в Генпрокуратуру”

  1. Штирлиц:
    14.02.2017 в 16:54

    Пяток месяцев назад готовился к аресту и ходил в спортивном костюме.
    Нынче забыл про это и увлёкся публицистикой? Нет, доставай свой Адидас по новой, а шнурки дома оставь. Не нужно их брать, на липучке тапочки бери.

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  2. хук:
    14.02.2017 в 17:44

    а может один шнурок затарить на всякий случай ))

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