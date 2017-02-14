Гособвинение попросило для Карганбека Самакова 19 лет тюрьмы, для Игоря Чудинова — 11 лет

Автор: АКИpress . 14.02.2017 13:35

«Сводка» (АКИpress) – В Октябрьском районном суде Бишкека 14 февраля продолжилось судебное разбирательство по делу экс-депутата Жогорку Кенеше Карганбека Самакова, его сына Кубанычбека Самакова, экс-премьер-министра Игоря Чудинова и других.

Суд перешел к прениям. Первым выступил представитель гособвинения, который потребовал для подсудимых:

- Карганбека Самакова — 19 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

- Кубанычбека Самакова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

- Аликбая Сариева — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

- Урмата Нурдинова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

- Эрниса Койчуманова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

- Абая Таштанбекова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

- Игоря Чудинова — 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

- Искендербека Айдаралиева - 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

- Курманбека Бакиева – 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества. Также обвинение попросило присоединить данный приговор с приговором Военного суда и назначить экс-президенту 30 лет.

- Жаныша Бакиева – 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества, лишением воинского звания, с присоединением ранее вынесенного наказания окончательно назначить пожизненное лишение свободы;

- Арстанбека Ногоева – 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина.

Сторона защита выступит на следующем заседании.

Комментарии (2) на “Гособвинение попросило для Карганбека Самакова 19 лет тюрьмы, для Игоря Чудинова — 11 лет”

  1. Аноним:
    14.02.2017 в 15:43

    И когда у нас закончится сажать духов, портретов, привидение?

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  2. Мишка Винницкий:
    14.02.2017 в 16:13

    С учетом того,что наша кызымка-Фемида давно уже держит в руке деревянный меч,в другой китайские «коцаные» весы,а на глазах реденькая марличка,сквозь которую все хорошо видно,особенно «капусту»,можно смело сказать,что в сухом остатке от прокурорского списка останется громкий «пшик». Комедианты!

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