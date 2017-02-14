«Сводка» (АКИpress) – В Октябрьском районном суде Бишкека 14 февраля продолжилось судебное разбирательство по делу экс-депутата Жогорку Кенеше Карганбека Самакова, его сына Кубанычбека Самакова, экс-премьер-министра Игоря Чудинова и других.
Суд перешел к прениям. Первым выступил представитель гособвинения, который потребовал для подсудимых:
- Карганбека Самакова — 19 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;
- Кубанычбека Самакова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;
- Аликбая Сариева — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;
- Урмата Нурдинова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;
- Эрниса Койчуманова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;
- Абая Таштанбекова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;
- Игоря Чудинова — 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;
- Искендербека Айдаралиева - 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;
- Курманбека Бакиева – 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества. Также обвинение попросило присоединить данный приговор с приговором Военного суда и назначить экс-президенту 30 лет.
- Жаныша Бакиева – 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества, лишением воинского звания, с присоединением ранее вынесенного наказания окончательно назначить пожизненное лишение свободы;
- Арстанбека Ногоева – 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина.
Сторона защита выступит на следующем заседании.
И когда у нас закончится сажать духов, портретов, привидение?
С учетом того,что наша кызымка-Фемида давно уже держит в руке деревянный меч,в другой китайские «коцаные» весы,а на глазах реденькая марличка,сквозь которую все хорошо видно,особенно «капусту»,можно смело сказать,что в сухом остатке от прокурорского списка останется громкий «пшик». Комедианты!