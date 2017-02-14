Если вице-премьер Панкратов исполнит решение суда по «Авроре Грин», то он будет заключен под стражу — депутат Автор: АКИpress . 14.02.2017 13:34 Tazabek — Депутат Алмамбет Шыкмаматов («Ата-Мекен») заявил, что у правительства есть сложности с исполнением решений Конституционной палаты Верховного суда. «Из 61 пункта ни один не исполнен. По вопросу с «Аврора Грин» написано размыто. Теперь у правительства болит голова. Если Олег Панкратов решит, исполнит, то он будет заключен под стражу, поэтому он не может. Коттеджи были национализированы, владельцы подали в суд и он дал размытое поручение», — сказал депутат. А.Шыкмаматов пояснил, что владельцы национализированных объектов ранее купили недвижимость на территории оздоровительного комплекса. «Они были переданы Ширшову. Это стал комплекс «Аврора Грин». Но потом объекты были национализированы. Если доказано, что они не аффилированы с Бакиевым, то можно их сдать в аренду, и решить вопрос. Но ваши члены комиссии боятся ответственности. Сейчас тупиковая ситуация, ее сложно решить. Я прошу позвать главу Конституционного суда, чтобы он объяснил, противоречит ли исполнение законодательству», — сказал он. Депутат Исхак Масалиев (Онугуу-Прогресс») добавил, что вопросы надо решать по закону, а вице-премьер-министр О.Панкратов не полностью выполняет свою функцию. В связи с этим депутат снова предложил рассмотреть ответственность О.Панкратова. В свою очередь, О.Панкратов не согласился с депутатом, сказав, что свои функции, как главы комиссии, он выполнил. Депутат Алтынбек Сулайманов («Бир Бол») добавил, что видимо депутат А.Шыкмаматов перепутал «Аврору Грин» и «Аврору плюс». Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.4436 Евро 73.8880 Российский рубль 1.1801 Казахский тенге 0.2145