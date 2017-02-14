С помощью игрушечного пистолета злоумышленники ограбили семью из Кок-Джара Автор: Админ . 14.02.2017 13:30 С помощью игрушечного пистолета преступники ограбили семью из новостройки «Кок-Джар». Как рассказали в ГУВД Бишкека, накануне поздно вечером неизвестные в масках проникли в дом, применив физическую силу в отношении жильцов. Злоумышленники связали руки своих жертв скотчем и угрожали им огнестрельным оружием. Они обыскали дом, забрали из сейфа деньги, ювелирные украшения и, прихватив дорогой сотовый телефон, скрылись с места преступления. По данным ГУВД, одного из преступников задержали по горячим следам. У него изъят игрушечный пистолет, в его доме обнаружены другие улики. 23-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в разбойном нападении. Расследование продолжается. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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