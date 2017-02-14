Депутата от СДПК Генпрокуратура уличает в коррупции Автор: Админ . 14.02.2017 13:29 Депутата парламента от СДПК Музаффара Исакова Генпрокуратура уличает в коррупции. По данным главного надзорного органа, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР. По данным ГП КР, Музаффар Исаков, будучи главой Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Джалал-Абадской области, по предварительному сговору с чиновниками районного Госрегистра и архитектуры, в период с 2010 по 2015 год вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 14,34 гектара под индивидуальное жилищное строительство. Свидетели утверждают, что участки продавались по цене от 1,5 до 3 тысяч долларов США. Расследование уголовного дела поручено ГКНБ. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.4436 Евро 73.8880 Российский рубль 1.1801 Казахский тенге 0.2145