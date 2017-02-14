Депутата от СДПК Генпрокуратура уличает в коррупции

Автор: Админ . 14.02.2017 13:29

Депутата парламента от СДПК Музаффара Исакова Генпрокуратура уличает в коррупции.

По данным главного надзорного органа, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР.

По данным ГП КР, Музаффар Исаков, будучи главой Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Джалал-Абадской области, по предварительному сговору с чиновниками районного Госрегистра и архитектуры, в период с 2010 по 2015 год вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 14,34 гектара под индивидуальное жилищное строительство.

Свидетели утверждают, что участки продавались по цене от 1,5 до 3 тысяч долларов США.

Расследование уголовного дела поручено ГКНБ.

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