Туркменистан могут вернуть в список «стран, вызывающих особое беспокойство»

Автор: По материалам СМИ. 14.02.2017 12:00

Госдепартаменту США рекомендовали внести Туркменистан в число «стран, вызывающих особое беспокойство». Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Комиссию США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF).

USCIRF — независимый консультативный орган правительства США, осуществляющий мониторинг соблюдения свободы религии в мире и разработку политических рекомендаций для президента, госсекретаря и Конгресса США. Отчёт комиссии за 2016 год был опубликован в конце прошлой недели.

В разделе, посвященном Туркменистану, отмечается, что «правительство продолжает предъявлять к религиозным организациям обременительные требования по регистрации, строго контролирует деятельность зарегистрированных организаций, запрещает и карает незарегистрированные организации за их деятельность», в связи с чем рекомендуется вновь зачислить Туркменистан в категорию «стран, вызывающих особое беспокойство».

В частности, комиссия рекомендует правительству США оказать давление на правительство Туркменистана с требованием освободить всех узников совести и гуманно обращаться со всеми заключенными, разрешая им иметь доступ к семьям, наблюдателям за соблюдением прав человека, адекватному медицинскому обслуживанию и адвокатам.

В Туркменистане десятки людей находятся в тюрьмах по религиозным обвинениям. Обычно таким заключённым не допускаются родные и близкие и об их судьбе ничего неизвестно. Кроме того, в Туркменистане есть десятки политических заключённых и жертв так называемых насильственных исчезновений, о чьих судьбах становится известно только после их смерти и тела возвращают родным.

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