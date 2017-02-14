В Оше взлетевший самолет экстренно посадили из-за пассажирки Автор: АКИpress . 14.02.2017 11:48 Turmush - В Оше взлетевший самолет экстренно посадили из-за пассажирки. Об этом рассказал один из пассажиров данного рейса. По его словам, вылет утреннего рейса №968 по маршруту Ош-Москва, совершаемого одной из авиакомпанией на самолете «Боинг 737 800», был запланирован 08:00. Самолет вылетел своевременно, но после набора высоты была совершена вынужденная посадка, так как один из пассажиров почувствовал себя плохо. По некоторым данным, пассажирка потеряла сознание, так как летела в первый раз. В настоящее время самолет вновь готовится к вылету, но точное время пока неизвестно. Рейс выполняла авиакомпания S7 Airlines. Кроме того, был задержан авиарейс Ош-Москва, вылет которого был запланирован на 03:05. Вылет был отложен из-за того, что самолет еще не вылетел из Москвы. Представители авиакомпании разместили пассажиров в одной из гостиниц города Ош. По словам одного из пассажиров Э.Амираева, рейс выполняет авиакомпания «ВИМ-АВИА». По некоторым данным, прилет самолета из Москвы задерживается из-за погодных условий. Возможно, как сказал Э.Амираев, пассажиры вылетят в 12:00. t Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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