В Калининграде сожгли 15 килограммов курута из Узбекистана, как продукцию неустановленного происхождения Автор: По материалам СМИ. 14.02.2017 11:47 В Калининградской области уничтожили партию курта («курута» по кыргызски» — прим.ред.)весом 15 кг, ввозимую в регион авиапассажиром из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области. Партия сухого кисломолочного продукта была обнаружена в ручной клади и багаже авиапассажира в аэропорту «Храброво». На ввозимую продукцию неустановленного происхождения и качества, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Ввезенная продукция уничтожена путем сжигания. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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