В парламенте недовольны расширением перечня близких родственников, чьи доходы и имущество нужно указать в декларации

Автор: АКИpress . 14.02.2017 11:46

Бишкек (АКИpress) – В парламенте недовольны увеличением перечня близких родственников, чьи доходы и имущество нужно указать в единой декларации.

Комитет ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту ЖК на заседании 14 февраля во втором чтении рассматривает проект закона, по которому будет введена единая декларация, объединяющая налоговую декларацию и декларацию о доходах, расходах и имуществе. Единая декларация будет сдаваться в Государственную налоговую службу.

Во время заседания депутат Мыктыбек Абдылдаев («Бир Бол») заметил, что увеличен перечень близких родственников декларанта. «Тут в перечне написаны бабушка, дедушка, а ведь есть бабушка и дедушка с отцовской стороны (чон ата, чон апа). Давайте и их добавим. Давайте и других родственников добавим. А вообще, человеку ближе хороший сосед, чем плохой родственник. Давайте и соседей добавим. Все это может показаться шуткой, но мне кажется, инициаторам стоит задуматься над этим пунктом. Почему декларанта мы сразу же выставляем как безответственного человека?» — сказал он.

Депутат Алтынай Омурбекова («Республика – Ата-Журт») отметила, что увеличение перечня близких родственников декларанта может привести к недопониманиям. «А если человек не поддерживает близких связей с тем или иным родственником, который указан в перечне. Он не укажет его доходы, имущество, а потом его привлекут к ответственности за укрывательство», — заметила она.

Один из инициаторов проекта закона Искендер Матраимов (СДПК) сообщил, что декларанту нужно будет указывать данные по близким родственникам, которые находятся на иждивении.

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