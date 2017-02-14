Застрелившийся в городе Кант Тимофей Кавун являлся директором птицеводческого завода «Три Т».
На сайте племенного птицеводческого завода «Три Т» указано, что Тимофей Кавун являлся одним из руководителей компании.
В компании отказались комментировать случившееся.
По данным Министерства юстиции, руководителем общества с ограниченной ответственностью «Племенной птицеводческий завод «ТриТ» является Мельников Владимир Николаевич, учредителями являются Георг Алина Федоровна, Карих Катарина, Кавун Ольга Егоровна.
Вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы.
Компания прошла перерегистрацию 28.08.2012.
Ночью 11 февраля в доме по переулку Мирный города Кант был обнаружен труп мужчины. Рядом с ним лежал карабин «Сайга».