В Канте застрелился директор птицефабрики

Автор: Админ . 14.02.2017 11:45

Застрелившийся в городе Кант Тимофей Кавун являлся директором птицеводческого завода «Три Т».

На сайте племенного птицеводческого завода «Три Т» указано, что Тимофей Кавун являлся одним из руководителей компании.

В компании отказались комментировать случившееся.

По данным Министерства юстиции, руководителем общества с ограниченной ответственностью «Племенной птицеводческий завод «ТриТ» является Мельников Владимир Николаевич, учредителями являются Георг Алина Федоровна, Карих Катарина, Кавун Ольга Егоровна.

Вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы.

Компания прошла перерегистрацию 28.08.2012.

Ночью 11 февраля в доме по переулку Мирный города Кант был обнаружен труп мужчины. Рядом с ним лежал карабин «Сайга».

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