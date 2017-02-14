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В Оше школьникам запретили отмечать День Святого Валентина
Автор: АКИpress . 14.02.2017 11:44
Turmush - В городе Ош школьникам запретили отмечать День Святого Валентина. Такое решение принял городской отдел образования. В этой связи во всех школах города ведется контроль за исполнением указанного решения.
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