Автор: ИА «24.kg» . 14.02.2017 11:37

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вновь собирается в европейское турне. С 15 по 18 февраля он посетит Бельгию и Германию. У него запланировано несколько встреч, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, Евросоюз готов безвозмездно выделить КР более 100 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства и верховенства права.

Дружба с королем Бельгии

Последние годы наблюдается оживление двусторонних политических отношений с Евросоюзом. Визиты президента КР в Бельгию состоялись в 2011-м, 2013-м и 2015 годах. Успели съездить в 2016-м в Брюссель и депутаты Жогорку Кенеша — так сказать, «познакомиться и наметить перспективы».

Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата президента Сапар Исаков, Алмазбек Атамбаев подружился с королем Бельгии Филиппом. У них сложились доверительные, дружеские отношения. Глава КР не может приехать в Бельгию и не навестить короля.

Представьте: друг знает, что вы приехали, а с ним не встретились. Друзья так не поступают. Сапар Исаков

Подобно дружбе двух лидеров крепнет и товарооборот между странами. По данным Министерства экономики, за 9 месяцев 2016 года он составил $16,342 миллиона. Из них экспорт составил $8,489 миллиона, импорт — $7,853 миллиона.

Кыргызстан поставляет в Бельгию золото, сурьму и ее соединения, детали для автомобилей, цветные металлы, радиаторы, изделия из черных металлов.

Из Бельгии в КР привозят промышленное оборудование, механические устройства, аппараты и комплектующие, транспортные средства, фармацевтическую и парфюмерно-косметическую продукцию, пищевые продукты, смазочные масла, бумагу, картон и изделия из них.

Не забывают стороны и о культурном развитии. В 2016-м в кинотеатрах Бельгии демонстрировали документальный фильм о путешествии по Кыргызстану французского режиссера В.Робинота «Человек и лошадь».

Дела с Меркель

В Германию Алмазбек Атамбаев ездил в 2012-м и 2015 годах. С ответным визитом канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила КР в июле 2016-го. Определенных договоренностей тогда не достигли, но общественность бурно обсуждала возможное переселение в республику беженцев из Европы.

Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Германией на базе предоставленного Европейским союзом Кыргызстану статуса «ВСП+», с которым продукция с маркой «Сделано в Кыргызстане» имеет хорошие шансы для выхода на рынок ЕС. Проще говоря, республика может поставлять продукцию более 6 тысяч наименований без таможенных пошлин.

Такая возможность есть только у девяти стран. В 2014–2015 годах статус «ВСП+» имели Грузия, Армения, Боливия, Кабо-Верде, Монголия, Пакистан, Парагвай, Филиппины, Коста-Рика, Эквадор, Эль-Сальвадор, Гватемала, Панама и Перу.

В 2016-м из списка исключили последние шесть стран, и статус остался у Грузии, Армении, Боливии, Кабо-Верде, Монголии, Пакистана, Парагвая, Филиппин и Кыргызстана.

Однако чтобы завоевать европейский рынок, республике необходимо доказать конкурентоспособность и решить вопрос с лабораториями.

Тонкости безвозмездной помощи

В ходе поездки президента Евросоюз выделит деньги на развитие сельского хозяйства в регионах. Кыргызстан просит направить их на обеспечение населения питьевой водой.

По программе верховенства права предоставят 30 миллионов евро на модернизацию законодательного процесса. Это очередной транш. Ранее Евросоюз давал 9,5 миллиона евро на укрепление верховенства права в Кыргызстане и еще 30 миллионов — в рамках макрофинансовой помощи.

На программу сельского хозяйства предусмотрено 72 миллиона евро. Деньги пойдут на развитие семи областей республики в течение 7 лет. Первый транш предусмотрен для Джалал-Абадской области.

«Президент просит выделить деньги на обеспечение регионов чистой питьевой водой. Это принесет большую пользу стране», — отметил Сапар Исаков.

Кыргызстан уже брал деньги на это. Проект финансировал Азиатский банк развития. Однако его реализация настолько затянулась, что доноры отказались его спонсировать.

«Из-за допущенных грубейших ошибок проектировщиков, подрядных организаций, исполнителей и наличия коррупционных схем не получены ожидаемые результаты, — признался премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. — В результате АБР отказался от сотрудничества в обеспечении питьевой водой населенных пунктов на неопределенное время и приостановил выделение денежных средств».

Теперь Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями должна изучить причины, приведшие к такой ситуации, определить виновных и принять меры.

А причина одна: коррупция в системе государственного управления. Учитывая, что Кыргызстан получает безвозмездный грант, надо быть предельно осторожными. Бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке, и еще не известно, как эта помощь потом аукнется.