Автор: По материалам СМИ. 14.02.2017 09:54

Вечером 10 февраля в Новосибирске на перекрестке улиц Автогенной и Никитина произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом пишет altapress.ru.

По данным очевидцев, виновник аварии сбежал с места происшествия.

Авария случилась в темное время суток. На перекрестке микроавтобус Honda Stepwgn с кыргызскими номерами ударил седан Mercedes-Benz. Немецкая машина от удара врезалась в кроссовер Lexus RX300, а тот столкнулся с универсалом Nissan Wingroad. При этом Mercedes сумел еще врезаться в бок хэтчбеку Kia Rio.

Больше всего в этой автоаварии досталось двум автомобилям: пострадала передняя часть микроавтобуса из Кыргызстана, а Mercedes был разбит с обеих сторон.

По данным свидетелей ДТП, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который не затормозил на перекрестке.