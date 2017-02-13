Автор: По материалам СМИ. 13.02.2017 18:46

В Финляндии могут быть расторгнуты некоторые сделки по приобретению объектов недвижимости, заключенные с российскими гражданами. Речь идет, в частности, об аннуляции покупок недвижимого имущества, расположенного в непосредственной близости от стратегически важных объектов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата финского парламента Суну Кюмяляйнен.

Как сообщила депутат порталу телерадиовещания Yle, информацию о сделках по продаже такого имущества гражданам из-за пределов Европейского союза в настоящее время изучает министерство обороны страны. Ранее в СМИ отмечалось, что речь идет в основном о сделках, заключенных с гражданами России, передает агентство.

По словам Кюмяляйнен, проблемные сделки будут рассмотрены в марте 2017 года, после чего может начаться подготовка поправок, касающихся нюансов приобретения недвижимости иностранцами.

Сама депутат намерена выступить с инициативой введения индивидуальных разрешений на покупку жилья и других видов недвижимости гражданами из-за пределов ЕС.

Осенью 2016 года Полиция безопасности Финляндии представила парламенту обзор, свидетельствующий о том, что россияне скупают в стране недвижимость, пригодную для размещения военных. Кроме того, по мнению финских спецслужб, граждане из России приобретают земли, где можно построить объекты для перекрытия движения.

В документе, подготовленном ведомством, отмечалось, что подобные действия были зафиксированы во время кризиса 2014 года в Крыму.