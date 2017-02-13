В Финляндии задумали аннулировать сделки по продаже жилья россиянам

Автор: По материалам СМИ. 13.02.2017 18:46

В Финляндии могут быть расторгнуты некоторые сделки по приобретению объектов недвижимости, заключенные с российскими гражданами. Речь идет, в частности, об аннуляции покупок недвижимого имущества, расположенного в непосредственной близости от стратегически важных объектов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата финского парламента Суну Кюмяляйнен.

Как сообщила депутат порталу телерадиовещания Yle, информацию о сделках по продаже такого имущества гражданам из-за пределов Европейского союза в настоящее время изучает министерство обороны страны. Ранее в СМИ отмечалось, что речь идет в основном о сделках, заключенных с гражданами России, передает агентство.

По словам Кюмяляйнен, проблемные сделки будут рассмотрены в марте 2017 года, после чего может начаться подготовка поправок, касающихся нюансов приобретения недвижимости иностранцами.

Сама депутат намерена выступить с инициативой введения индивидуальных разрешений на покупку жилья и других видов недвижимости гражданами из-за пределов ЕС.

Осенью 2016 года Полиция безопасности Финляндии представила парламенту обзор, свидетельствующий о том, что россияне скупают в стране недвижимость, пригодную для размещения военных. Кроме того, по мнению финских спецслужб, граждане из России приобретают земли, где можно построить объекты для перекрытия движения.

В документе, подготовленном ведомством, отмечалось, что подобные действия были зафиксированы во время кризиса 2014 года в Крыму.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4436
    Евро73.8880
    Российский рубль1.1801
    Казахский тенге0.2145

     

     