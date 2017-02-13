Основными задачами гастрономической карты является ускоренное развитие гастрономического туризма, выявление предприятий общественного питания, достойных представлять своими блюдами, уровнем сервиса, санитарно-гигиеническим состоянием и другими параметрами то или иное направление кулинарного искусства, повышение уровня обслуживания и сервиса в заведениях общественного питания, приближение их к мировым стандартам.

В рамках составления гастрономической карты планируется ежегодное проведение кулинарного фестиваля-конкурса для объединения всей картины наличия богатства и нюансов кулинарного искусства в Ташкенте и демонстрации её гостям и жителям столицы.

Методом формирования Гастрономической карты станет народное голосование за то или иное понравившееся заведение.