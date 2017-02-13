Автор: По материалам СМИ. 13.02.2017 17:48

Есть опасения, что афганские боевики могут предпринять попытку экспансии на территорию сопредельных государств Центральной Азии. В случае резкого обострения ситуации на границе могут быть задействованы возможности ОДКБ. Об этом в интервью ТАСС сказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, наибольшую обеспокоенность у России вызывает активность вооруженной афганской оппозиции на севере страны, вблизи границ с государствами Центральной Азии.

К настоящему времени талибы в союзе с другими группировками вооруженной оппозиции сформировали здесь два основных плацдарма, где сконцентрированы крупные группировки боевиков — на северо-востоке и северо-западе страны. Общая численность экстремистов на афганском севере составляет порядка 15 тысяч человек. Есть опасения, что боевики могут предпринять попытку экспансии на территорию сопредельных государств Центральной Азии, — сказал Кабулов. На сегодняшний день тревожная ситуация, в первую очередь, складывается на таджикском направлении в связи с концентрацией игиловцев в провинции Бадахшан, — продолжил он. — Полагаем, что в случае резкого обострения ситуации на таджикско-афганской границе и попытки прорыва экстремистов с афганской территории при соответствующем обращении таджикской стороны могут быть задействованы возможности ОДКБ. Механизм такого сотрудничества отлажен: регулярно проходят военные учения, в ходе которых отрабатываются сценарии отражения угроз, исходящих с афганской территории.

Так, в апреле 2016 года в Таджикистане прошли совместные учения разведывательных подразделений вооруженных сил стран ОДКБ «Поиск», а в Кыргызстане в октябре 2016 года были проведены совместные тактические учения Коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2016″, — сказал он. «Определенное беспокойство у нас вызывает и ситуация на афгано-туркменской границе. Как известно, Туркменистан не входит ни в ШОС, ни в ОДКБ. Мы располагаем информацией о расположении около 1 тыс. боевиков ИГИЛ в северо-западных афганских провинциях. Если кто-то надеется на нейтральный статус Туркменистана, то я не думаю, что это станет непреодолимым препятствием для ИГИЛ», — отметил дипломат.