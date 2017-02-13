Жизнь в регионах: Ольга из Тюпа вышла замуж за кочкорского парня, выучила кыргызский язык и получила новое имя Олуя
Автор: АКИpress . 13.02.2017 17:46
Turmush - Жительница села Тогуз-Булак Тюпского района Иссык-Кульской области Ольга Соодалиева вышла замуж за парня из Кочкорского района Нарынской области, сообщил корреспондент Turmush.
По словам Ольги, в первые дни замужества свекровь Бурул апа сказала: «В наш дом пришла не Ольга, а Олуя». Она относится к ней как к своей дочери. Ольга взяла фамилию мужа — Соодалиева и стала настоящей кыргызской невесткой. Она выучила кыргызский язык и традиции. Она с мужем Абдилнасиром познакомилась во время учебы в профлицее №18 города Бишкек. Они поженились в 1999 году. Супруги воспитывают двух сыновей. Старший сын Рамиль учится в 8 классе, а младший Абдилазиз — в 6 классе.
«Наши сыновья ходят на намаз. Мы надеемся, что старший сын пойдет по стопам дедушки Бекташа. Дедушка окончил художественное училище с красным дипломом и был художником», — сказала Ольга.
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Вот великое дело-вышла замуж за киргиза,родила сыновей от него и они вместо учёбы коран учат они же киргизы а у меня друзья от смешанных браков-христиане и не одна писака не написала об этом.
«Наши сыновья ходят на намаз. Мы надеемся, что старший сын пойдет по стопам дедушки Бекташа. Дедушка окончил художественное училище с красным дипломом и был художником»» Сомневаюсь очень ! Что то не припомню живописцев из числа шибко верующих мусульман !