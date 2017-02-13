В некоторых районах Бишкека 14—22 февраля не будет природного газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По его данным, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в районах:
— Карагачевая роща, БЧК, улицы Ганди, Саадаева, Ак-Тилек;
— улицы Ганди, Мыскал, Сейил, Пригородная;
— улицы Малышева, Куренкеева, переулки Илийский, Беломорский.
НАМОПНИМ, эта часть города — частный сектор, который преимущественно отапливается газом. На улице — минусовая температура…
Подскажите,где кизячком разжиться?