На 10 дней отключает «Газпром Кыргызстан» северную часть Бишкека, которая отапливается газом

Автор: Админ . 13.02.2017 17:39

В некоторых районах Бишкека 14—22 февраля не будет природного газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По его данным, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в районах:

— Карагачевая роща, БЧК, улицы Ганди, Саадаева, Ак-Тилек;

— улицы Ганди, Мыскал, Сейил, Пригородная;

— улицы Малышева, Куренкеева, переулки Илийский, Беломорский.

НАМОПНИМ, эта часть города — частный сектор, который преимущественно  отапливается газом. На улице — минусовая температура…

 

Один комментарий на “На 10 дней отключает «Газпром Кыргызстан» северную часть Бишкека, которая отапливается газом”

  1. Попутчик:
    13.02.2017 в 20:25

    Подскажите,где кизячком разжиться?

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