Алмазбек Атамбаев пригласил нового президента Германии посетить Кыргызстан

Автор: Админ . 13.02.2017 17:33

Алмазбек Атамбаев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост федерального президента ФРГ и пригласил его посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое время. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что Кыргызстан высоко ценит личный вклад Франка-Вальтера Штайнмайера в успешное развитие кыргызско-германского сотрудничества, в том числе в рамках Стратегии Европейского союза по Центральной Азии, инициированной им в 2007 году.

Надеюсь, что достигнутый высокий уровень сотрудничества между Кыргызстаном и Германией будет в дальнейшем развиваться и укрепляться на благо наших народов.

Алмазбек Атамбаев

Президент Алмазбек Атамбаев пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Германии — мира и процветания.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4436
    Евро73.8880
    Российский рубль1.1801
    Казахский тенге0.2145

     

     