Главу столичного департамента здравоохранения обвинили в запугивании и шантаже

Автор: ИА «24.kg» . 13.02.2017 17:32

Руководители городских организаций здравоохранения просят рассмотреть на соответствие должности директора столичного департамента здравоохранения Кубанычбека Кулбатырова, дать правовую оценку его деятельности и определить меру ответственности. Об этом сегодня в парламенте заявила депутат Айсулуу Мамашова.

По ее словам, в системе городского здравоохранения под руководством Кулбатырова сложилась тяжелая морально-психологическая обстановка, связанная с его некомпетентностью, фальсификацией документов и распространением сведений, порочащих должностных лиц.

«Кулбатыров использует тактику запугивания, шантажа, морально-психологического давления. Он очень уверен в своей безнаказанности, надеясь, возможно, на своих покровителей в лице, прежде всего, назначившего и поддерживающего его министра здравоохранения Талантбека Батыралиева и курирующей его работу вице-мэра Айгуль Рыскуловой», — сказала нардеп.

«В 2016 году Кулбатыров трижды заключал краткосрочные трудовые договоры. Всего за год заключено около 600 таких договоров с руководителями лечебно-профилактических организаций (ЛПО), их заместителями и главными бухгалтерами. Им допущено грубое нарушение трудового законодательства, о чем есть заключение юристов», — добавила Айсулуу Мамашова.

«В конце 2016 года он расторг трудовые договоры избирательно с 37 руководителями ЛПО и их заместителями. В список вошли неугодные ему руководители стоматологических поликлиник, роддомов, а также некоторые пенсионеры. В список также попали руководители лучших организаций, не имеющие взысканий. Для чего это сделано? Чтобы попавшие в список пришли на личную встречу к Кулбатырову? По какому принципу составляется список?» — задалась она вопросами.

Айсулуу Мамашова перечислила и другие нарушения главы департамента, подчеркнув, что медики «боятся подписаться под обращением, настолько они запуганы, но доказательства нарушений есть».

Она предложила создать рабочую комиссию. «Даже если письмо анонимное и люди боятся за свою работу, это наши избиратели», — заметила нардеп.

Коллеги поддержали предложение.

Один комментарий на “Главу столичного департамента здравоохранения обвинили в запугивании и шантаже”

  1. Гость:
    13.02.2017 в 18:50

    Наконец то.хоть кто то обратил внимание на беспредел который творится в департаменте здравоохранения. Будем ждать объективных результатов комиссии

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