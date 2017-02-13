ГРС в массовом порядке занимается подделкой паспортов Автор: ИА «24.kg» . 13.02.2017 17:30 «Государственная регистрационная служба в массовом порядке занимается подделкой паспортов», — заявил сегодня в парламенте Кыргызстана депутат Алмазбек Токторов. «Есть конкретные обращения граждан по поводу выделения земель в Ноокатском районе. Там граждане Узбекистана, получив по подложным документам паспорта, получают земельные участки. Тот же случай с участком, который продали по распоряжению вашего руководителя… Поэтому у меня нет доверия к инициативам регистрационной службы», — сказал нардеп. Внутренний аудит ГРС не работает. Есть факты, когда заплатишь деньги, и тебе за пять минут восстановят потерянный паспорт. Алмазбек Токторов На заседании рассматривают законопроект, инициированный Минюстом Кыргызстана. Ведомство предлагает разрешить изменение персонального идентификационного номера (ПИН). По действующему законодательству персональный идентификационный номер сохраняется за человеком в течение всей жизни. Поправками вводится новая статья, по которой изменение идентификационного номера возможно один раз в течение всей жизни человека. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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