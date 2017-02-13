За рубежом ловят толпы экстремистов с кыргызскими паспортами

Автор: ИА «24.kg» . 13.02.2017 17:29

В парламенте раскритиковали деятельность Государственной регистрационной службы (ГРС), которая в частности допускает ошибки при присвоении идентичных персональных идентификационных номеров (ПИН).

На заседании рассматривают законопроект, разрешающий изменение ПИНа один раз в течение всей жизни человека. На сегодня ГРС выявила более 2,5 тысячи лиц, имеющих один ПИН на двоих и более лиц.

«Зачем тогда там сидим, если даем идентичные номера? Если сделали ошибку, признайте ее и принимайте меры. Почему должны закон писать для этого? У нас, что, в ГРС мало проблем?» — заявил депутат Садык Шер-Нияз.

Толпами ходят радикальные экстремистские группы, которые, черт его знает, за какую страну воюют, но с кыргызскими паспортами. И вообще никогда не были гражданами КР. Их ловят толпами за границей.

Садык Шер-Нияз

«Что за законы вы приносите? Что вы просите вообще? Это огромная лазейка для коррупции и удар по безопасности нашей страны. Прежде чем что-то просить, вы должны что-то адекватное подготовить», — добавил он.

«Законопроекты, которые мы рассматриваем, вызывают большие вопросы. У нас что, страна двойных стандартов? При ошибочном диагнозе врачей сажают в тюрьму. А почему служащий ГРС за ошибку не несет ответственности? И мы, чтобы оправдать его, вносим законопроект?! Почему никто не додумался оправдать врача? Это ваши недочеты, которые вы должны устранить у себя в ведомстве. Это надо на уровне правительства решать, а не вносить в парламент. Или ГРС недосягаемая? Ей можно все?» — заявила депутат Альфия Самигуллина.

По итогам обсуждения законопроект отклонили.

Один комментарий на “За рубежом ловят толпы экстремистов с кыргызскими паспортами”

  1. Мишка Винницкий:
    13.02.2017 в 20:40

    Интересно,как долго еще это коррупционное средоточие будет мозолить стране глаза? Ау, АКС , ваш выход. Если только вы не в доле?

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