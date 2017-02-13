Хулиган из Кыргызстана испортил дорогой автомобиль жительницы Санкт-Петербурга

Кыргызстанец из хулиганских побуждений испортил автомобиль пожилой женщины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили российские СМИ.
По их данным, инцидент произошел на проспекте Славы в северной столице России. Хулиган подошел к припаркованному во дворе автомобилю Audi Q5 и разбил среднее ветровое стекло, повредил салонное зеркало и аудиосистему. Ущерб оценили в 13 тысяч 170 рублей.
Хулигана — гражданина Кыргызстана, 1990 года рождения, задержали на месте преступления. Для него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.